A Ongoing, o grupo Moniz da Maia e o grupo Joe Berardo geram prejuízo milionário ao Novo Banco e ao BES. Empresas estão entre os maiores clientes em incumprimento.

A Ongoing, o grupo Moniz da Maia e o grupo Joe Berardo, três dos maiores devedores da Banca, causaram perdas de quase 1500 milhões de euros ao Novo Banco e ao BES. As maiores imparidades dizem respeito à Ongoing, empresa de Nuno Vasconcellos declarada insolvente em 2016, e ao grupo Moniz da Maia, a cujo líder o Novo Banco arrestou um avião e um iate de luxo no valor total de 37 milhões de euros, em 2015.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.