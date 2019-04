Durante a investigação ao caso BES, a Polícia Judiciária descobriu um mapa que a levou a mais de 136 obras de arte: um contrato com a empresa de armazenamento “Urbanos”.

Com os arrestos de bens a sociedades e a alguns administradores do Grupo Espírito Santo (BES) em curso, em junho de 2015 os investigadores da Polícia Judiciária e do Ministério Público tropeçaram num dos milhares de documentos apreendidos: um contrato entre Ricardo Salgado e a empresa "Transportes Urbanos S.A" para o arrendamento de uma caixa forte climatizada, pelo qual o antigo banqueiro pagava mensalmente 2.500 euros+IVA.



O anexo do acordo revelou, então, o que o antigo banqueiro protegia longe dos olhares: 136 items, na sua maioria obras de arte contemporânea de autores como Marta Anahory, Jean Marc Bustamante, José Manuel Rodrigues, Júlia Ventura, Francisco Tropa, Cindy Sherman, entre outros. De imediato, o juiz de instrução deu ordem de arresto ao espólio, o qual, segundo um recente comunicado da Procuradoria geral da República, ainda se mantém à guarda dos autos e, caso o arguido seja condenado com trânsito em julgado, o produto da venda poderá ser utilizado para pagamento de indemnizações aos lesados.



Mas Ricardo Salgado não ficou só despojado das obras de arte e com as contas bancárias congeladas. Nos últimos anos, o antigo banqueiro também está impedido de vender a sua casa, em Cascais, assim como o recheio da mesma. Já que, em junho de 2015, depois de o Ministério Público ter pedido o arresto preventivo de "todos os bens móveis de valor encontrados nas residências de Amílcar Morais Pires, Ricardo Salgado e José Manuel Espírito Santo", o juiz Carlos Alexandre deu a ordem, considerando a diligência "proporcional aos crimes sob investigação".



Isto mesmo foi confirmado, recentemente, num comunicado da PGR em reação a uma investigação da SÁBADO, na qual se conta vários episódios que colocam o processo do Banco Espírito Santo à beira do desastre. No texto da PGR, lê-se que o processo mantém "arrestados 11 veículos automóveis, o recheio de 6 casas e das instalações de uma sociedade, incluindo 143 obras de arte". Entre os automóveis apreendidos está um Cadillac de José Manuel Espírito Santo.



Os números apresentados pela PGR são:

- Foram constituídos como arguidos 41 pessoas, nacionais e estrangeiros, 8 das quais entidades legais.



- O processo conta com 42 pessoas investidas na posição de assistentes.



- Realizaram-se 199 audições, 22 das quais nos Estados Unidos, Suíça e Espanha.



- Realizaram-se 111 buscas, em Portugal, Espanha, Macau e Suíça.



- O produto das buscas abrange, para além de suportes documentais em papel, cerca de 100 milhões de ficheiros informáticos relativos a sistemas operativos bancários, sistemas de contabilidade, contratos, documentos contabilísticos, documentos de natureza bancária e transmissão escrita de comunicações entre, designadamente, Portugal, Suíça, Luxemburgo, Panamá, Dubai, Espanha, e redigidos em inglês, francês e espanhol.



- Foram suscitados 16 incidentes de arresto, alguns dos quais concretizados no Brasil e Suíça.



- Estão arrestados/apreendidos cerca de 120 milhões de euros em numerário e aplicações financeiras. Neste montante inclui-se o valor de 53,4 milhões de euros do produto da venda de património imobiliário arrestado, realizada entre 2015 e 2018.



- Foi arrestado o direito de crédito de 23,6 milhões de euros, e juros computados em 7,1 milhões de euros, a 31.12.2017;



- Foi arrestado o produto da liquidação de um Fundo de Investimento Imobiliário.



- Foram arrestadas pensões de reforma de dois arguidos.



- Estão arrestadas Unidades de participação de 7 Fundos de Investimento Imobiliário.



- Estão arrestados 477 imóveis e 231 frações temporais. Foram apreendidos 2 imóveis.



- Estão arrestadas duas unidades hoteleiras em funcionamento, com processos de venda anunciada em processos de insolvência, pelo preço base de 45 milhões cada.



- Estão arrestados 11 veículos automóveis, o recheio de 6 casas e das instalações de uma sociedade, incluindo 143 obras de arte.



- Foram interpostos e respondidos 77 recursos, 14 oposições e 4 embargos de terceiro.



Meios à disposição

O texto da PGR confirma ainda o elevado número de meios afetos à investigação: "A investigação é dirigida atualmente por 7 magistrados, no âmbito de uma equipa especial constituída com 3 elementos do Banco de Portugal, 1 elemento da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, 10 elementos da Polícia Judiciária (4 dos quais colocados em Fevereiro de 2019), 6 elementos da PSP, 2 elementos do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR, 1 elemento da Inspeção Geral de Finanças e 3 elementos da Autoridade Tributária, e um elemento da Unidade de Apoio do DCIAP".



De acordo com a PGR, "desde maio de 2016, as autoridades portuguesas aguardam o cumprimento de cartas rogatórias enviadas à Suíça no contexto das investigações conjuntas, incluindo o produto de buscas e audições requeridas, que se têm por determinantes para a prolação do despacho que porá termo ao processo", confirmando o que a SÁBADO noticiou na sua edição impressa e que também pode ser lida diretamente no ePaper. Foi em Agosto de 2014 que o então diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, Amadeu Guerra, ordenou a abertura de um inquérito-crime à queda do Banco Espírito Santo. Quase cinco anos depois, não há resultados da investigação, mas há muitos problemas internos: cinco procuradores já abandonaram o caso. Uma magistrada foi obrigada a meter baixa médica para sair do processo e relatou à Procuradora-geral da República, Lucília Gago, todo o mal estar interno. Enquanto isso, centenas de lesados esperam pela conclusão do processo, tentando reaver algum do dinheiro perdido. A SÁBADO revela um interrogatório inédito a Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, no qual o banqueiro conta como foi ameaçado de morte por um irmão de Álvaro Sobrinho. No mesmo acto, o MP confrontou Salgado com um diário secreto de Isabel Almeida, a poderosa diretora do Departamento Financeiro, Mercados e Estudos) e suspeita de ter realizado as operações suspeitas.