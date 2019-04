Capa n.º 781

Os investigadores do Ministério Público (MP) que estão à frente do caso BES/GES fizeram uma descoberta inaudita nas últimas semanas: quando tentaram aceder a vários documentos digitais apreendidos, e que constituem provas do processo, não encontraram sequer o rasto deles.Esta documentação, segundo a SÁBADO apurou junto de várias fontes próximas da investigação, estava guardada numa memória digital externa que é utilizada pela equipa de mais de 30 operacionais que trabalha há quase cinco anos no inquérito crime. É nesta memória que são guardados muitos milhões de documentos – um sem­-número deles nem sequer existe ainda em papel – depois de validados pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), Carlos Alexandre.