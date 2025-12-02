Todas as escutas

Sábado – Pense por si

Ana Taborda
02 de dezembro de 2025 às 23:00

Bastou um novo despacho do juiz de instrução da Operação Influencer sobre as escutas que envolvem António Costa para o caso ressuscitar. Mas, afinal, o que disse o antigo primeiro-ministro ao telefone para, dois anos depois da sua demissão, em novembro de 2023, o assunto ainda provocar polémica pública e fazer mossa na Justiça. Foi precisamente isto que a SÁBADO descobriu e revela nesta edição: todas as conversas que António Costa manteve ao telefone com os principais suspeitos do processo. Mas, desengane-se quem esperar grandes revelações. O conteúdo dos telefonemas é de tal forma inócuo que a pergunta impõe-se: porque motivo acabaram nos autos? A SÁBADO também responde: uma decisão do Supremo Tribunal referiu que, mesmo sem interesse para o processo, as escutas devem ser mantidas.

Política Crime lei e justiça Justiça António Costa
