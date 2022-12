Mau tempo. Situação em Lisboa vai agravar-se nas próximas horas

Está previsto um agravamento do estado do tempo a partir das onze horas. Ao jornal Público, o presidente do IPMA, Miguel Miranda, avançou que choverá mais entre as 11 e as 18 horas.





Túneis Campo Pequeno + 2 Campo Grande + Av João XXI + Av. Berlim

Acesso Eixo Norte Sul

Radial de Benfica

Av. Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo

Estrada do Penedo

Alcântara (vários locais)

Radial de Benfica

Sete Rios

Av. de Santo Contestável

Av. 24 de Julho até Belém

"As pessoas devem proteger-se e, se puderem, cuidar dos familiares, dos vizinhos e das pessoas com mobilidade reduzida", alertou Também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, adiantou à RTP que vai cair "mais chuva" por volta das 13 horas e que os lisboetas não devem sair de casa. "Façam teletrabalho", pediu. "A situação continua difícil" na região. A câmara emitiu alerta vermelho esta manhã.É esperada chuva forte e persistente, devido a uma massa de ar húmido. À SIC, o presidente do IPMA disse que "em termos de quantidade de precipitação total, os valores são superiores" aos da semana passada. No dia 8 à noite, várias áreas ficaram inundadas.De acordo com o site do IPMA , o alerta amarelo em Lisboa devido à precipitação mantém-se até cerca das 18 horas. Existe ainda alerta amarelo devido à agitação marítima até às 20 horas.Em Lisboa, há várias vias intransitáveis. A autarquia atualizou a lista cerca das 9h49:Apelou ainda ao início da manhã que as pessoas não saíssem de casa As escolas têm autonomia para decidir se vão encerrar, e a autarquia não tomou uma decisão geral nesse sentido. Contudo, muitos estabelecimentos de ensino decidiram não dar aulas esta terça-feira . Em Oeiras, a câmara encerrou as escolas.Em Algés, a baixa voltou a inundar O mau tempo causou ainda constrangimentos na Carris, Metro de Lisboa e linhas ferroviárias