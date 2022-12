Escolas vão decidir se encerram em Lisboa. Várias já o fizeram

Perante a situação de mau tempo que afeta os distritos de Lisboa e Setúbal, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa afirmou que ainda não houve uma decisão acerca do encerramento das escolas. Contudo, o autarca avançou que alguns estabelecimentos de ensino não vão abrir caso não tenham condições. A maioria das escolas está hoje aberta, apesar dos efeitos do mau tempo sobretudo no distrito de Lisboa, cabendo a cada estabelecimento avaliar se tem condições para se manter aberto, disse o Ministério da Educação à Lusa.







Inês Gomes Lourenço

A Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Benfica, encerrou devido ao mau tempo.Em Lisboa, a escola secundária de Camões vai fechar, com os docentes e alunos a serem alertados para não se dirigir à escola.A escola secundária Filipa de Lencastre irá fechar, também, bem como a escola primária n.º 154.O liceu Pedro Nunes também se encontra encerrado.Em Oeiras, a câmara mandou encerrar as escolas.Lisboa encontra-se em alerta vermelho por causa do mau tempo, com várias vias intransitáveis e problemas nos transportes A baixa de Algés, em Oeiras, encontra-se de novo intransitável . O Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, acaba anunciou o encerramento das escolas no concelho de Oeiras.O Instituto Espanhol de Lisboa, no Largo D. Estefânia, suspendeu as aulas por causa das inundações.O Instituto Superio Técnico, na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, fechou, bem como o Instituto Superior de Agronomia, na Ajuda. A Nova SBE, em Oeiras, cancelou os exames que se iam realizar esta terça-feira e os alunos da Nova IMS, em Campolide, estão a ter aulas a partir de casa.Também o ISCTE, em Lisboa, optou por cancelar os exames marcados para esta terça-feira.Veja aqui as imagens do caos na capital causado pelo mau tempo.