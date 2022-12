Lisboa em alerta vermelho por causa do mau tempo

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) emitiu esta madrugada alerta vermelho em consequência do mau tempo e apelou à população para evitar saídas de casa.





"Em consequência do mau tempo que se faz sentir, a cidade encontra-se com várias limitações de mobilidade. Para a segurança de todos, a #CML apela a que fique em casa e evite deslocações", escreveu a autarquia num comunicado enviado à agência Lusa.De acordo com a informação, ate perto das 06:00 tinham-se registado na cidade 181 ocorrências, sendo que 59 permaneciam ativas.Já a Proteção Civil dava conta de que, só no dia de hoje, tinha registado mais de mil ocorrências, sobretudo relativas a inundações, com mais de 30% no distrito de Lisboa."Neste momento, em acumulado, temos 1.064 ocorrências e mais de 30% (328) no distrito de Lisboa", disse à Lusa o comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).A maioria das ocorrências é registada em "edificado inundado, transbordo de linhas de água, em Loures, Algés, com 449 inundações" assinaladas até agora, indicou.O comandante adiantou que este "número significativo de ocorrências" em Lisboa "tende a aumentar", dado que o distrito se encontra sob aviso vermelho para precipitação pelo menos até às 07:00.Há ainda registo de algumas rodoviárias intransitáveis: os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Eixo Norte-Sul, 2.ª Circular (sentido Lisboa Norte), Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Berna, Avenida Calouste Gulbenkian, todos os acessos à Praça de Espanha, Avenida de Ceuta (Alfredo Bensaúde, estrada do Peneda) e junto ao acesso à ponte 25 de abril, Alcântara (vários locais), cruzamento Gago Coutinho com Avenida dos EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Condestável e Avenida 24 de Julho até Belém.O mau tempo que se faz sentir está também a afetar a circulação de autocarros da Carris e o Metropolitano que tem apresentado restrições nas estações do Jardim Zoológico e Chelas.Em comunicado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá também conta de várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras e vias intransitáveis em Lisboa.Perante os perigos, a Câmara liderada por Carlos Moedas apela a "todos os que possam" que não entrarem na cidade "de forma a atenuar os eventuais constrangimentos".A Proteção Civil tinha alertado na segunda-feira para nova possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre, que estarão em alerta laranja (o segundo mais grave de uma escala de quatro) devido às previsões de chuva persistente e forte.