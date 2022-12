Mau tempo fora de Lisboa. Évora e Santarém são dos mais afetados

A chuva não está a dar tréguas ao País. Várias partes de Lisboa estão inundadas, mas a verdade é que foram emitidos avisos para todos os distritos do Continente. Além da capital, os distritos mais afetados pelo mau tempo são Santarém, Évora, Setúbal e Portalegre.





A carregar o vídeo ... Proteção Civil regista quase 1500 ocorrências em todo o País devido ao mau tempo

A carregar o vídeo ... Campo Maior com inundações em casas devido à chuva intensa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Lisboa Évora Santarém meteorologia

A Proteção Civil dá conta de um total de 1.463 ocorrências em 12 horas, a maioria no distrito de Lisboa. A maior parte das ocorrências registadas estão relacionadas com inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terras. Num ponto de situação feito pelas 12h30, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), André Fernandes, deu conta que o distrito de Lisboa registou 848 ocorrências.À Lusa, a Proteção Civil esclareceu que até às 11h30, a chuva intensa provocou 36 inundações no distrito de Évora, em vias públicas e habitações, tendo deixado quatro pessoas desalojadas no concelho de Estremoz (onde ocorreram 13 das 36 inundações). As quatro pessoas desalojadas residem no Monte da Balofa. No distrito de Évora foram ainda registadas cinco quedas de árvores e dois movimentos de massa.Já em Campo Maior, no distrito de Portalegre, houve casas inundadas quase até ao teto, além de inundações em garagens e várias praças. Foi acionado o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, revelou a autarquia local. A chuvada que caiu durante a madrugada criou um lamaçal que causou vários prejuízos como demonstram as fotografias no local, com carros a serem arrastados.Monforte, também em Portalegre, está numa situação "caótica", segundo o presidente do município, Gonçalo Lajem. São várias as estradas cortadas, com troços colapsados, bem como pontões e muros do concelho que desabaram. Apesar de não haver desalojados, várias casas ficaram inundadas.No distrito de Leiria, há zonas da Marinha Grande sem água. "Na sequência do mau tempo dos últimos dias, a Câmara Municipal informa que o abastecimento de água em alguns lugares da Marinha Grande, nomeadamente nas zonas de Picassinos e Comeira, está a ser afectado", referiu a autarquia numa publicação na rede social Facebook A Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém acionou o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo, no nível Amarelo, devido ao "aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo, especialmente nos provenientes de Espanha". Também as bacias do Douro, Mondego e Liz estão em nível Amarelo. Em comunicado, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém refere que, desde as 00h de hoje, os caudais estão acima dos 2.000 metros cúbicos por segundo (3.000 em Almourol), havendo risco "muito significativo" de galgamento das margens do Tejo.A subida do nível da água, devido à forte precipitação dos últimos dias em Portugal e Espanha, já levou à submersão de parte do parque de estacionamento de Constância, junto ao rio Zêzere, e do cais de Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha.