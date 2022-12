Mau tempo causa constrangimentos na Carris, Metro e linhas ferroviárias

O mau tempo que se faz sentir esta madrugada em Lisboa está a afetar a circulação de autocarros da Carris e o Metropolitano está com restrições nas estações do Jardim Zoológico e Chelas. A estação da linha de Algés também se encontra encerrada.



Pedro Catarino

Ainda ainda registos de perturbações em várias linhas ferroviárias, como é o caso das Linhas do Norte, Sintra e de Cascais. Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), as três encontram-se suspensas devido ao mau tempo.

Em comunicado, a IP adianta ainda que a circulação na Linha ferroviária do Norte está suspensa nas quatro vias entre Sacavém-Bobadela Sul e Alverca e na Linha de Sintra nas vias A e D entre Campolide e Alcântara-Terra, devido a inundação.



Em declarações feitas esta manhã, o Comandante Nacional da Proteção Civil, André Fernandes, deu conta de várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras e vias intransitáveis em Lisboa.



No centro de Lisboa e nas zonas ribeirinhas de Alcântara e Chelas há vias totalmente intransitáveis. É o caso dos túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Eixo Norte-Sul, 2.ª Circular (sentido Lisboa Norte), Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Berna, Avenida Calouste Gulbenkian, todos os acessos à Praça de Espanha, Avenida de Ceuta (Alfredo Bensaúde, estrada do Peneda), Alcântara (vários locais), cruzamento Gago Coutinho com Avenida dos EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Condestável e Avenida 24 de Julho até Belém.





O acesso à Ponte 25 de Abril, no sentido Lisboa, encontra-se igualmente cortado. Já na estrada nacional 8 entre Odivelas e Loures a circulação está limitada, assim como na Calçada de Carriche, quanto o IC19, IC20 e a CRIL apresentam cortes pontuais.



Até ao momento, segundo a Proteção Civil, não há registo de feridos ou vítimas mortais.