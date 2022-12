Caos em Lisboa: as imagens de uma cidade alagada

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Lisboa está sob alerta vermelho depois de uma madrugada de chuvas fortes. Esta manhã o tempo parece não dar tréguas e há já registo de estradas cortadas, carreiras de autocarros suprimidas e restrições no metro. A autarquia já apelou à população para evitar saídas de casa.





Ainda ainda registos de perturbações em várias linhas ferroviárias, como é o caso das Linhas do Norte, Sintra e de Cascais. Segundo a Infraestruturas de Portugal (IP), as três encontram-se suspensas devido ao mau tempo. Em declarações feitas esta manhã, o Comandante Nacional da Proteção Civil, André Fernandes, deu conta de várias estradas cortadas em Loures, Odivelas e Torres Vedras e vias intransitáveis em Lisboa.

Já em Alcântara, segundo avança a SIC Notícias, 22 pessoas tiveram de ser resgatadas durante a madrugada, tendo uma de ser transportada para uma unidade hospitalar.



Segundo explicou o presidente da Junta de Freguesia à agência Lusa, dezasseis pessoas foram retiradas das suas habitações e outras seis de um supermercado na sequência de inundações devido ao mau tempo.

Há ainda registo de algumas rodoviárias intransitáveis: os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande, Avenida João XXI, Avenida de Berlim, Eixo Norte-Sul, 2.ª Circular (sentido Lisboa Norte), Radial de Benfica, Avenida Infante D. Henrique junto ao Túnel Batista Russo, Avenida de Berna, Avenida Calouste Gulbenkian, todos os acessos à Praça de Espanha, Avenida de Ceuta (Alfredo Bensaúde, estrada do Peneda) e junto ao acesso à ponte 25 de abril, Alcântara (vários locais), cruzamento Gago Coutinho com Avenida dos EUA, Praça de Sete Rios, Avenida de Santo Condestável e Avenida 24 de Julho até Belém.

