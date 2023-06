Galamba afirma que aeroporto em Santarém é 'longe de Lisboa' mas não condiciona comissão técnica

Depois de ter estado na comissão parlamentar de inquérito à TAP, o ministro das Infraestruturas João Galamba é esta manhã ouvido numa audição periódica pela comissão parlamentar de Economia.







LUSA

Entre os dossiês mais importantes dentro do setor que tutela encontram-se a localização do novo aeroporto de Lisboa e a privatização da TAP.O deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira questionou o ministro sobre a se quando, em entrevista à CNN , considerou que Santarém é "longe" de Lisboa estava a falar enquanto "ministro ou cidadão". Ao qual João Galamba esclareceu: "O que eu disse é um facto: 80 km é longe de Lisboa. Nada disso condiciona a comissão técnica que não se pronuncia sobre distâncias, faz outro tipo de análise".João Galamba garante ainda: "O relatório não vai dizer que Santarém é perto de Lisboa. Isso é um facto. Mas isso não significa que o aeroporto não pode ser em Santarém".O Ministério das Infraestruturas encontra-se a analisar propostas de investimentos da ANA para o aeroporto Humberto Delgado, o que o ministro classificou como um "desafio complexo" uma vez que a infraestrutura funciona no limite e que qualquer intervenção deve minimizar os impactos operacionais até que existe uma solução definida. Ainda assim garante que a ANAC está a trabalhar em melhorias operacionais para antecipar o pico de tráfego no verão.João Galamba avançou também que o diploma que regulariza a privatização da companhia vai ser publicado no verão e que atualmente o Governo se encontra a aguardar pela avaliação pedida à Parpública para definir o modelo de operação. O ministro garantiu: "Temos de garantir que a TAP é sustentável e não vamos abdicar do valor estratégico da companhia".