JMJ. Papa Francisco aterrou em Portugal

A deslocação a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude é a 42.ª viagem apostólica fora de Itália do Papa, eleito em março de 2013. Papa Francisco só deixará Lisboa no domingo.

O avião que transporta o Papa Francisco para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ) em Lisboa partiu hoje do Aeroporto Internacional de Fiumicino, em Roma, às 8 horas locais, menos uma hora na capital portuguesa, e chegou às 9h43 ao Aeródromo de Trânsito n.º 1, em Figo Maduro, Lisboa.

A aeronave, um Airbus A320 neo da ITA Airways, deixou o aeroporto sensivelmente à hora prevista, 07:50, e percorreu 1.957 quilómetros. A bordo do avião estavam o séquito papal e 78 jornalistas, entre os quais 11 portugueses.

Segundo o programa entregue aos jornalistas que integram os voos papais, após a aterragem, o núncio papal, Ivo Scapolo, e o chefe do protocolo sobem a bordo da aeronave, para saudarem Francisco que desce de elevador.

O Papa é recebido pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e duas crianças, em trajes tradicionais, que oferecem flores a Francisco.

Os dois chefes de Estado atravessam as alas de honra, cumprimentando as delegações, e dirigem-se a uma área reservada do hangar, onde têm um breve encontro, de acordo com o mesmo programa.

Após a receção oficial, decorre uma cerimónia de boas-vindas, na entrada principal do Palácio de Belém, onde, às 11:15, o Papa faz uma visita de cortesia ao Presidente da República.

Segue-se um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém.

À tarde, às 16:30, Francisco tem um encontro com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, seguindo-se, 15 minutos depois, outro com o primeiro-ministro, António Costa, ambos na Nunciatura Apostólica.

O último ponto do primeiro dia da deslocação do Papa a Portugal é a oração da tarde (Vésperas), a que vai presidir, e que junta bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas a agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos, a começar às 17:30.

Nesse ano, a primeira viagem apostólica ao estrangeiro foi, precisamente, a uma JMJ, no Rio de Janeiro, Brasil.

No seu pontificado, contam-se mais três JMJ: Cracóvia (Polónia, em 2016), Cidade do Panamá (Panamá, 2019) e agora Lisboa.

Esta é a terceira deslocação ao estrangeiro de Francisco este ano, depois das viagens à República Democrática do Congo e Sudão do Sul (31 de janeiro a 5 de fevereiro) e à Hungria (abril). Ainda este mês, no dia 31, Francisco parte para a Mongólia, onde permanece até 4 de setembro.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa na JMJ, que começou na terça-feira e termina no domingo.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, tem prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

É a segunda vez que Francisco vai estar no maior templo mariano do país. Na primeira, em maio de 2017, presidiu à cerimónia de canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, no Santuário de Fátima, quando passava o primeiro centenário dos acontecimentos na Cova da Iria.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a jornada nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II (1920-2005), após o sucesso de um encontro com jovens em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.