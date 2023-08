Luana Augusto com Leonor Riso

Luana Augusto com Leonor Riso

Nunca houve tantos médicos reformados a trabalhar no SNS

Nunca houve tantos médicos aposentados a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde (SNS) desde que o regime foi criado em 2010. De acordo com dados apurados pelo jornal Público, em junho, 478 reformados exerciam funções no SNS, a maioria nos cuidados de saúde primários (centros de saúde).





Esta possibilidade foi criada em 2010, e seria transitória, de modo a resolver a escassez de médicos. Cntudo, foi sendo prolongada e depois de 2016, a adesão disparou, quando foi decidido que além da pensão de reforma os médicos podiam acumular 75% do vencimento correspondente ao escalão e horário semanal.A maioria dos médicos reformados trabalha em Lisboa e Vale do Tejo e no Norte.