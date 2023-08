"Não me posso reformar porque não há jovens". Forças de segurança voltam aos protestos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Esta quarta-feira, estão marcados novos protestos das forças de segurança depois dos ocorridos nos aeroportos de Faro, Leiria, Porto e Lisboa, na semana passada. A Jornada Mundial da Juventude vai ser "uma montra para mostrar as reivindicações", frisa à SÁBADO Paulo Santos, presidente da ASPP/PSP.



Filipe Amorim/Lusa

A ASPP/PSP fará parte de uma concentração junto ao Palácio de Belém quando Marcelo Rebelo de Sousa receber o Papa Francisco. Devido à JMJ, a carga horária aumentou para todos os polícias no país porque uma grande parte foi destacada para o evento. Foram destacados 2.800 polícias dos outros comandos no país para Lisboa, o que causa uma certa preocupação devido "às cidades ficarem com menos polícias, o que compromete a segurança", refere o presidente da ASPP/PSP.

Há dias, foram distribuídos nos aeroportos panfletos com o título "o amor à camisola tem um preço", que alertavam para o que os agentes dizem ser falta de condições no trabalho. O propósito era conseguir chegar à população e aos turistas para poder "dar a conhecer a realidade policial, e como é o tratamento da polícia", refere Paulo Santos, presidente da ASPP/PSP à SÁBADO.

Os protestos são motivados pela desatualização das tabelas remuneratórias que não são revistas desde 2012 e pelos Serviços de Assistência na Doença para os quais os profissionais da PSP descontam 13,5% da sua remuneração mensal. Os serviços são pagos "em 14 mensalidades, o que não faz sentido sendo que só podemos ficar doentes 12 meses no ano", menciona Paulo Santos.

As questões salariais, as más condições de trabalho e o facto de as esquadras terem cada vez menos polícias, causando problemas estruturais, cria um certo choque perante as pessoas a quem são dados os panfletos. "Os estrangeiros ficam admirados com os salários das forças de segurança porque contrasta com a segurança do nosso país", refere o presidente da ASPP/PSP.

O concurso anual para agentes da polícia abre com mil vagas, mas antigamente candidatavam-se entre 12 a 15 mil pessoas. Agora, são cerca de dois a três mil. "Ficam apenas preenchidas cerca de 500 vagas, e muitos desistem devido aos baixos salários", que tem como consequência o aumento da carga horária.

A PSP tem cada vez menos candidatos, o que cria um problema estrutural. "Já cumpri o tempo obrigatório na polícia, mas não me posso reformar porque não há jovens", menciona Carlos Oliveira, agente da polícia no aeroporto de Lisboa, com 55 anos. Carlos esteve presente no protesto no aeroporto de Lisboa, onde tentou alertar e sensibilizar os cidadãos para a falta de condições da sua profissão.

A idade limite para a reforma de um agente da PSP é de 60 anos, mas tem o direito à pré-aposentação aos 55 anos se já tiver cumprido 36 anos de serviço. Carlos Oliveira contou à SÁBADO que fez o pedido para a pré-aposentação, mas esta não lhe é cedida pelo Ministério da Associação Interna devido à falta de candidatos na profissão. "As saídas dos polícias estão dependentes das entradas", menciona o agente que neste momento tem cerca de 2 mil colegas à sua frente à espera de se aposentarem.

"O Governo e a direção nacional deixam de calcular questões importantes, como a valorização da profissão e as condições", refere o agente, que apela a que o Governo torne a profissão mais atrativa para que possa haver mais candidatos.

"Não há coletes balísticos suficientes para todos os agentes, não há material de segurança para todos", menciona o agente. Os problemas estruturais e a falta de condições podem causar desconfiança entre a população, por não ser possível "proporcionar sempre um bom serviço". "Os ministros não se apercebem disto, entram poucos polícias nos turnos, chegam tarde às ocorrências, acabam por executar de pior forma o trabalho."

A Comissão Coordenadora Permanente dos Sindicatos e Associações dos Profissionais das Forças e Serviços de Segurança (CCP) iniciou no dia 24 uma onda de protestos que se vão manter após as Jornadas Mundiais da Juventude. O evento vai decorrer de 1 a 6 de agosto e vai ser acompanhado pelas forças de segurança, estando destacados cerca de 16 mil agentes da PSP e GNR.

A CCP abrange a Polícia Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Polícia Marítima, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e Guarda Prisional.