Francisco: o Papa que abriu a Jornada de Lisboa de sorriso no rosto e pelo próprio pé

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Agora, o Papa Francisco deverá seguir para o Centro Cultural de Belém onde terá uma receção de cortesia com toda a comitiva da sociedade civil, autoridades e corpo diplomático. À tarde tem encontro marcado com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva e com o primeiro-ministro, António Costa, ambos na Nunciatura Apostólica.O último ponto do primeiro dia da deslocação do Papa a Portugal é a oração da tarde (Vésperas), a que vai presidir, e que junta bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas a agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos.