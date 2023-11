Guterres: o homem que se atirou para o meio da luta

Numa manhã de agosto de 2017, António Guterres visitou o kibutz de Nihal Oz, no Sul de Israel. O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) ouviu os representantes daquela comunidade rural contarem-lhe sobre os ataques frequentes de rockets pelo Hamas, o movimento radical que governa o pequeno território palestiniano vizinho, a faixa de Gaza. Guterres, que antes da visita fora levado pelo exército israelita aos túneis de infiltração construídos pelo Hamas, saiu do kibutz "muito impressionado" com a "mensagem de paz", apesar de "tudo o que aconteceu na comunidade". Seis anos depois, o cenário mudou. Nihal Oz foi um dos kibutz invadidos a 7 de outubro por homens do Hamas e perdeu um quarto dos residentes, entre mortos e raptados. O ataque terrorista, o pior em solo israelita, desencadeou uma resposta militar esmagadora sobre a sobrepovoada Gaza – uma resposta que, por sua vez, levou o português a colocar-se como protagonista do conflito.