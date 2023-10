Número de soldados russos mortos na guerra ultrapassa 300 mil, diz Kiev

A Rússia perdeu mais de 300 mil soldados na invasão à Ucrânia, segundo o último balanço de baixas russas apresentado esta terça-feira pelo Estado-Maior ucraniano.







"O total de perdas em combate do inimigo entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de outubro de 2023 é de aproximadamente 300.810 pessoas", lê-se no relatório.O número ultrapassa a marca dos 300 mil pela primeira vez, depois de a Ucrânia ter matado um total de 870 militares russos no campo de batalha na segunda-feira, de acordo com a contagem de Kiev.Embora estes números sejam frequentemente considerados de propaganda de guerra pelos especialistas, uma investigação efetuada pelo meio de comunicação social russo independente Verstka revelou que as autoridades russas pediram certidões de óbito para pelo menos 230 mil soldados mortos na guerra.De acordo com o Estado-Maior ucraniano, a Rússia está a sofrer muitas baixas na campanha para cercar a cidade de Avdiivka, na província oriental de Donetsk.