ePaper ou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 20 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

No fim de 2018, a expectativa era alta entre os seis fundadores do Chega : estavam perto de obter as assinaturas necessárias para oficializar o partido no Tribunal Constitucional . Com o aproximar da data-limite, oito dos principais rostos do movimento terão reunido no gabinete de Jorge Castela, número dois e ideólogo do movimento, para saber como decorria a reta final da recolha deassinaturas e verificar a validade das fichas, uma a uma. Mas Nuno Afonso, o responsável pelo processo de assinaturas, nunca mais chegava. Quando apareceu, não trazia qualquer folha de papel. "O Nuno estava sempre a esconder e a evitar que olhássemos para as assinaturas. Pedimos várias vezes. Nós achávamos muito estranho", disse Pedro Perestrello à, outro dos fundadorespresentes na reunião.A 23 de janeiro, de sobretudos bege e óculos de sol, André Ventura e Nuno Afonso desceram a rua do Século, em direção ao Palácio Ratton, para entregar no Tribunal Constitucional seis dossiês com milhares de assinaturas, que não tinham sido verificadas.O resultado está à vista: das 8.312 fichas entregues, 1.813 não foram validadas, tendo mais de mil levantado suspeitas de falsificação, levando o Ministério Público (MP) a extrair certidão para abrir um processo-crime.A guerra estava aberta no Chega: Jorge Castela e Pedro Perestrello responsabilizaram Nuno Afonso. "Entre nós, nunca ninguém acreditou que o responsável por organizar e contar as assinaturas não tenha reparado que existem cerca de 300 páginas todas com a mesma caneta, a mesma letra e assinaturas todas parecidas!", lamenta Pedro Perestrello. Tanto Castela como Perestrello abandonaram o partido, tendo o primeiro publicado uma carta de despedida, a que ateve acesso. Agora, 10 meses depois, o Chega já é um partido com assento parlamentar – e Nuno Afonso, o responsável pelo processo de assinaturas, foi promovido a chefe de gabinete de André Ventura, líder e único deputado do partido.