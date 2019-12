o seu Conselho Nacional

SÁBADO comparou as duas versões e nem sequer foram corrigidos alguns erros ortográficos que se encontravam no antigo programa: "Chegou, em resumo, o momento de Portugal se assumer como porta de entrada e saída no Atlântico. Nesse sentido, a aposta estratégica no mar deverá corrsponder a políicas que conduzam ao incremento commercial com Países do Arco Atlântico."



Mantêm-se também medidas polémicas como o fim dos sindicatos, a criação de cheques-educação, a extinção do Ministério da Educação ou a redução em tamanho da Constituição.



Alterações técnicas

O desaparecimento do programa tinha sido notado pelo comentador político Daniel Oliveira, numa opinião publicada na edição online do Expresso a 2 de dezembro. Em '



Nesta alteração de forma, e como confirmou o partido na sua conta de Twitter, não foi feita nenhuma alteração ao conteúdo. "Nem uma única vírgula foi alterada", escreve o partido.

No dia seguinte, 3 de dezembro, Daniel Oliveira revelou no Twitter que o documento tinha sido retirado. Questionado pelo



Já à SÁBADO, o deputado confirmou a alteração "técnica" do programa e os planos de "clarificação de alguns aspetos do programa", mas que não iria ser "uma inversão de sentido". Entre os aspetos estará o papel do Estado enquanto "prestador de bens e serviços no mercado da saúde", como é críticado no programa original.

No dia seguinte, 3 de dezembro, Daniel Oliveira revelou no Twitter que o documento tinha sido retirado. Questionado pelo Diário de Notícias em relação aos motivos pelos quais o programa foi retirado do site, André Ventura confirmou a omissão do programa e afirmou que se tratava de um assunto "técnico", uma vez que iam proceder a essa modificação de formato, mas que estava previsto que em fevereiro, altura em que decorrerá o primeiro congresso nacional do partido, "uma clarificação em sentido inverso em relação ao que é o espírito do atual programa do partido".

O partido Chega voltou a carregar no site oficial o programa eleitoral com que se candidatou às legislativas do passado mês de outubro. O documento tinha sido disponibilizado em formato PDF, mas foi substituído por uma versão de texto corrido nesta sexta-feira. O conteúdo do programa manteve-se, mesmo com esta alteração de forma, mas o partido pretende "clarificar" alguns pontos em fevereiro, numa reunião dTal como aconfirmou através da plataforma Internet Archive (que faz cópias automáticas de várias páginas de internet em vários momentos e disponibiliza-as para consulta mais tarde), no dia 3 de dezembro o separador dedicado ao programa eleitoral 2019 tinha apenas uma síntese intitulada "70 medidas para reerguer Portugal", e não o programa detalhado. Agora, e seguindo o link https://partidochega.pt/programa-politico-2019/ já se pode ler o programa completo e em texto corrido, em vez da versão PDF. Ou seja, o programa este ausente do site duaante cerca de três dias.