André Ventura, o novo deputado profissional dos soundbites

um dia histórico. Seria a primeira vez em mais de 45 anos que um partido com estas características poderia ter assento parlamentar." Fechadas as urnas, pediu para o eleitorado manter a calma.



Chega, o partido ultra conservador, manteve o discurso exacerbado ao longo da campanha. Entre muitos soundbites, André Ventura, cabeça-de-lista por Lisboa, apontou para a vitória em dia de eleições: "É

Filho de um comerciante, licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, comentador desportivo da CMTV e fértil em declarações polémicas, o dirigente não se inibiu de lançar farpas ao último Governo, classificando-o de "extrema-esquerda".



Seguem-se as frases mais controversas do homem que passou pelo seminário e encara a fé da mesma forma com que vê a política: "Ou é para sermos radicais ou não vale a pena." Fala inglês, espanhol, árabe, francês, hebraico e tem convicções fortes, diz ele.



"Eu vejo a fé como São Paulo a vivia: ou é para sermos radicais ou não vale a pena. Talvez eu seja um pouco radical em tudo o que faço na vida. No futebol e na política sou uma pessoa de convicções muito fortes." (Sol)



"Dizem que estou obcecado com isto, mas acho é que se não resolvermos este problema da integração da etnia cigana vamos ter consequências muito graves." (Sol)



"Se eu fosse primeiro-ministro ou se ganhasse as eleições faria o convite ao juiz Carlos Alexandre para ser meu ministro da Justiça (...) Não vejo ninguém melhor em Portugal para exercer essa função do que o juiz Carlos Alexandre que já deu provas à sociedade do seu trabalho." (Notícias ao Minuto)



"O único país que estava imune pode agora cair nas garras de extrema-direita" (Comício em Cascais)



"Pode ser polémico e politicamente incorreto mas não vou deixar de o dizer: é fundamental reduzir drasticamente a presença e a dimensão das comunidades islâmicas dentro da União Europeia. Não é só uma questão de segurança, mas de sobrevivência da nossa democracia" (Correio da Manhã)