ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

O que é o Chega ? Depende se está a ler a declaração de princípios e fins no site oficial do partido ou no Tribunal Constitucional . Segundo o documento entregue no Palácio Ratton, o partido defende o "nacionalismo liberal, democrático, conservador e personalista, assente nos princípios da democracia, da economia liberal e da soberania da nação portuguesa". Quem consultar o site não vai encontrar esta alínea: o texto foi alterado sem que isso tenha sido co-municado ao Tribunal Constitucional (TC) – e, segundo a Lei, devia ter sido.De acordo com o principio da transparência da Lei dos Partidos , "cada partido político comunica ao Tribunal Constitucional, para efeito de anotação, a identidade dos titulares dos seus órgãos nacionais após a respetiva eleição, assim como os estatutos, as declarações de princípios e o programa, uma vez aprovados ou após cada modificação."