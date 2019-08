ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de agosto de 2019.

Há órgãos de comunicação social (OCS) inscritos na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) geridos por agências de comunicação, alguns com redações compostas por digital marketeers ou por autores sem carteira profissional de jornalistas. Curiosamente, dois destes sites – BuzzTimes, que pertence à Adclick, SA, e PTJornal, do Clever Advertising, Lda. – dão gás nas redes sociais a André Ventura , como nenhum outro OCS.Depois das questões daa Comissão da Carteira Profissional do Jornalista (CCPJ) decidiu mesmo investigar a situação: "A CCPJ irá averiguar as situações descritas, agindo, se for o caso, no âmbito das suas competências."