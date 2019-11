ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Episódio 1: na feira de Carcavelos, nas legislativas de 2002, vendedores com uma rosa na lapela e boné de apoio a Ferro Rodrigues vociferam: "Rua, rua! Ps, PS." Portas grita: "Viu-se bem, são os ciganos do rendimento mínimo garantido." E repete que quer acabar com este "subsídio à preguiça".Episódio 2: numa das suas primeiras intervenções em plenário, na semana passada, André Ventura ataca os "subsídio-dependentes" que "vivem à conta do Estado" e defende os portugueses que são chamados "todos os dias a trabalhar".Algumas bandeiras do CDS são agora usadas pelo Chega?