Dissidentes nacionalistas do Chega juntam-se para formar partido

Quando o Tribunal Constitucional formalizou o partido Chega em abril de 2019, o projeto de André Ventura defendia na sua declaração de princípios o "nacionalismo liberal, democrático, conservador e personalista, assente nos princípios da democracia, da economia liberal e da soberania da nação portuguesa". Nos primeiros meses de vida, o partido ( e a respetiva declaração de princípios ) foi sofrendo mutações, assim como vários conflitos internos acusações de assinaturas falsas , que levaram vários dirigentes a demitir-se. Um dos primeiros a sair do Chega foi um dos seus fundadores: o economista Pedro Perestrello demitiu-se ao acusar o vice-presidente do partido, Nuno Afonso, de ilegalidades. Desde então, outros dirigentes foram abandonando o Chega, uns por não concordarem com o rumo do partido, outros ao serem expulsos por afiliação a movimentos extremistas ou críticas a Ventura. No passado sábado, alguns dos principais dissidentes do Chega juntaram-se num só protopartido novo: a Liga Nacional.Liderado por Perestrello, fundador do Chega e ex-candidato autárquico a Oeiras pelo PNR em 2017, a Liga Nacional foi apresentada no passado sábado, no BBeach Oeiras Club, e anunciou a intenção de recolher assinaturas para formar um partido de "nacionalismo liberal" (tal como o Chega se definia aquando da sua fundação). Ao seu lado na direção, Perestrello tem algumas figuras da extrema-direita portuguesa (vindas do PNR e do Chega): Miguel Tristão (ex-líder do Chega Madeira, expulso da direção nacional por lamentar que André Ventura "se rodeie de hooligans"), Rui Curado (ex-líder do núcleo de Loulé do Chega), Jorge Malheiro (ex-PNR e antigo líder da concelhia da Maia do Chega), Jorge Ângelo, Ana Moreira e Victor Silva. No jantar estavam presentes responsáveis distritais do Chega "a pensar em sair", como um deles desabafou à. Estava também presente o ex-Chega Nuno Cardoso, um dos líderes do movimento de extrema-direita Resistência Nacional (RN), grupo que fez a manifestação em frente ao SOS Racismo e suspeito de ameaçar deputadas de morte por email, apesar de os próprios negarem responsabilidade. Cardoso, que outrora era o homem forte de Mário Machado no grupo neonazi Nova Ordem Social (NOS), foi expulso pela direção nacional do Chega por liderar o RN. Em relação à presença de Nuno Cardoso, Perestrello esclarece àque "qualquer pessoa que queira contribuir para a divulgação e desenvolvimento da Liga Nacional e do nacionalismo liberal é bem vinda". "Enquanto membro da Liga Nacional terá sempre a obrigação de defender esta ideologia e apenas esta. Enquanto isso acontecer não haverá discriminação independentemente do passado de cada um, é-nos completamente indiferente que uma pessoa tenha passado pelo NOS ou pelo PCP, todos temos um passado", concretiza. "Apenas avaliamos o 'daqui para a frente', quem defender uma política diferente do nacionalismo liberal será convidado a sair".