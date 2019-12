Ventura quis apanhar Costa com despacho mas acabou traído pelas datas

O deputado único do Chega!, André Ventura, fez uso pela segunda vez do direito a intervir no Parlamento e exibiu um despacho que visava a criação de uma "unidade orgânica flexível da Divisão de Apoio à Residência Oficial do Primeiro-Ministro", acusando António Costa de só ter avançado com a medida depois de ter sido interpelado na Assembleia da República.





Só que o despacho a que André Ventura se refere, indicou a TSF , embora tenha sido publicado em Diário da República na segunda-feira dia 2 de dezembro, já tinha sido assinado por David Xavier, secretário-geral da Presidência do Conselho de Ministros, a 21 de novembro - seis dias antes do debate quinzenal em que o deputado do Chega expôs a situação.