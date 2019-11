O vídeo da primeira intervenção do deputado André Ventura, do Chega , na Assembleia da República foi visto mais de 350 mil vezes, em menos de uma semana, um número muito superior ao de qualquer outro daquela sessão parlamentar.O vídeo partilhado na conta oficial do partido no YouTube mostra a intervenção de André Ventura , cortando a resposta que lhe foi dada pelo primeiro-ministro, como é comum nas páginas partidárias.A intervenção mais vista do partido mais votado em Portugal, a de António Costa, o primeiro-minsitro socialista, foi vista menos de 10.000 vezes no YouTube. O partido com o segundo vídeo mais visto foi no canal do PSD, onde se pode ouvir a primeira intervenção desta legislatura de Rui Rio. Mas mesmo este vídeo tem menos de 100.000 visualizações, três vezes menos do que o vídeo do Chega.No entanto, o politólogo António Costa Pinto disse ao jornal Expresso que não se pode tirar conclusões relativamente ao resultado eleitoral destas visualizações, porque é comum a mensagem destes pequenos partidos terem mais força nas redes sociais do que as dos partidos estabelecidos. No entanto, os números conseguidos por partidos como o Iniciativa Liberal ou o Livre são muito inferiores aos do Chega. No entanto, o vídeo da participação de Joacine Katar Moreira foi vista quase 150.000 vezes no canal da TVI24"Quanto mais simplista é o discurso, mais impacto tem nas redes sociais. Sobretudo se as ideias foram expressas de forma clara", acrescentou ainda o politólogo."O número de referências em meios de comunicação aumentou. Agora, André Ventura tem pontos de contacto maximizados com o seu eleitorado preferencial", refere Costa Pinto. Desde o dia do debate, o número de subscritores do canal do Chega no Youtube "rebentou", garantiu o responsável pela comunicação do partido ao semanário. O canal já tem mais de 10.000 subscritores.Dos partidos com assento parlamentar apenas o CDS não divulgou na conta de YouTube do partido as intervenções dos seus deputados.