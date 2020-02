A carregar o vídeo ...

Pugilistas do FC Porto fazem segurança privada de Ventura Um "grupo de amigos", membros do plantel de boxe portista (e próximos dos Super Dragões), fez a segurança do deputado. Mexidas na lei permitem exceções na segurança dos partidos. - Portugal , Sábado.

O primeiro romance de André Ventura, lançado em 2008, traz uma das personagens mais complexas da literatura portuguesa de sempre. Falamos de Luís Montenegro - um nome que o autor já explicou ter sido um acaso (Ventura, antigo militante do PSD, não terá reparado que nesse ano havia um deputado do PSD que se chamava Luís Montenegro, que hoje quer mandar no partido).Mas voltemos à literatura - campo no qual Ventura se diz sentir confortável, uma vez que em 2015, na nota à 2ª edição do seu outro romance (A Última Madrugada do Islão, original de 2009), diz a dado momento "que enquanto escritor e homem de letras que me considero…"Luís Montenegro é um jovem que tem apenas 20 anos e acaba de vencer a Vuelta, ao mesmo tempo que é consumidor de drogas, ninfomaníaco e intelectual, uma vez que domina Pessoa, Sophia, Camus, Brecht, Shakespeare, Dostoiévski, os alemães, o teatro brasileiro do século XIX e a música clássica italiana do século XVII, depois contrai o vírus do HIV, volta a ganhar a Vuelta, a consumir drogas, a ler, e a fazer perguntas como "o teu avô foi o líder do Levantamento do Gueto de Varsóvia?" (p. 175)Este leque de interesses vai sendo desvendado aos poucos ao longo das 239 páginas de Montenegro. Mas há uma quase súmula numa frase da página 158: "Por vezes, enquanto chovia, encostava-se à ampla vidraça da janela da sala, olhando a confusão da vida da cidade, e recitava em voz alta poesia de Fernando Pessoa, de Sophia de Mello Breyner ou mesmo algumas peças de teatro de Shakespeare ou Bertol Brecth."E quem nunca escreveu mal o nome de Bertolt Brecht num romance de estreia em que se pretende fazer o máximo possível de name dropping que atire a primeira pedra. E por falar nisso, logo a seguir vemos o nosso herói nas ruas do Porto "em busca do Idiota de Dostoywesky [?] e de mais algumas peças de teatro alemãs da segunda metade do século XX".O problema na ficção não é ser uma coisa inventada - é quando parece uma coisa inventada. Um miúdo de 20 anos ganhar a Vuelta e andar no Porto à procura de teatro alemão, nota-se que é ligeiramente inventado. Mas Dostoiévski existiu mesmo, era só copiar bem o nome, e portanto foi curiosamente aí, quando Ventura teve de entrar no mundo real, que se espalhou mais ao comprido. Dá a sensação de que se empenhou mais quando era para inventar coisas.E é sobretudo desanimador para um autor que é "um homem de letras" encontrar na página 19 de Montenegro um "massiço". Ou haver na página 54 um homem que, em vez de estar empenhado, está "emprenhado" - e não é pelos ouvidos. Pior ainda é na página 110 estar um "chisato aberto", o que é um perigo.Há erros e gralhas que sobretudo aborrecem - erros de concordância e as habituais confusões com o "solarengo", o "despoletar", o "há dez anos atrás", o "buçal", etc.Outros erros intrigam - como as sete vezes (págs. 87, 93, 147, 151, 156, 167 e 181) em que Ventura escreve posse em vez de pose. Por exemplo, "mantinha uma posse serena". Sete vezes o mesmo erro numa palavra tão fácil? Ato falhado? Sopinha de massa?E outros erros há que não aborrecendo nem intrigando, antes divertem, como o que está na página 119 de A Última Madrugada do Islão, quando a André Ventura, em vez de "hiato de tempo", lhe sai, à novo-rico, um "iate de tempo".O que há de Ventura em Montenegro? Não sabemos, suspeitamos pelo que já revelou em entrevistas. Em pequeno, Ventura era doido por ciclismo e por isso fez do seu primeiro herói literário um ciclista. Ventura subiu na vida a pulso desde os subúrbios em Mem Martins. Montenegro quando subia a montanha via aí uma metáfora da sua vida e "dos que lhe vaticinavam um futuro pouco promissor na vida" (p. 20).(Também via na forma das montanhas as mamas da Cristina, mas sobre isso já lá vamos.)Ventura é um assumido ativista pró-Israel. A defesa do estado israelita "face ao recrudescimento do antissemitismo e das ameaças terroristas de que o povo judeu é alvo" está inclusive no programa do Chega. E o seu livro Montenegro é dedicado "ao Povo Israelita, cujo sofrimento e determinação são fonte insaciável de inspiração para as almas angustiadas".No segundo romance, A Última Madrugada do Islão (o nome já é revelador), coloca Yasser Arafat como um líder fraco, traficante de droga e de armas, assassinado pela cúpula da OLP (retratada como um antro de pecadores e traidores) por ser gay e ter sida.(Estatística: dois romances de Ventura, dois protagonistas com sida).A dado momento, um dos amantes de Arafat sente saudades "dos lábios grossos" do líder árabe e diz que nada os vai separar: "Nenhum judeu nos pode tirar o amor" (p. 132).A engagement de Ventura é tal que em Montenegro usa quatro vezes a palavra intifada. Três delas são ciclísticas e metafóricas de força e coragem (exemplo: "Esta intifada extraordinária montanha acima", p. 22).A quarta intifada é sexual: "Penetrando-a como que em intifadas, saindo do corpo para voltar a entrar com potência reforçada" (p. 72).E nós, leitores, a pensar que, para um israelita, uma intifada era uma coisa má.Por falar em sexo, como vê Ventura as mulheres no seu romance de estreia? Como no tempo das cavernas. "Ele era o vencedor e ela apenas um fait-diver [fait divers], uma presa à disposição (…) um troféu, um merecido descanso do guerreiro depois da batalha" (p. 30); "A natureza primitiva das mulheres, a sua mecânica cerebral simples." (31); "Sentiu-se portador de uma excitação diabólica (…) como um feroz homem das cavernas." (71)E o sexo mesmo? Agressivo, em que as mulheres são seres dominados (e gostam): "Luís esbofeteava-lhe a cara (…) numa atitude de punição (…) Cristina continuava a insinuar fraqueza, necessidade de punição e toda uma série de conceitos que apelavam a uma mística de castigo. (…) Luís esbofeteava-lhe ainda a cara (…) Penetrou-a com um pendor punitivo. (…) Agarrá-la e castigá-la como um cavalo de corrida a ser domado. (…) Perfeita síntese da punição. (…) Cristina como um escravo acabado de ser chicoteado." (44); "Rosa parecia alegre em obedecer." (71)Mais um pouco: "Um desejo de ser possuída. Um misto de anjo e de prostituta." (103); "Cristina, a sua submissão na cama." (126); "Pequenos presentes, pequenas surpresas. Ah, que mulher não aprecia isso?" (177)"; A sua expressão de dor física e de humilhação, ditada pelos homens." (181); "Puxando-lhe o fino cabelo como a um cavalo de corrida." (208); "A dominação sexual selvática." (209)Ventura parece incapaz de criar uma mulher e não a pôr logo na cama. Já ouvimos aqui falar de uma Cristina. Trata-se de uma espanhola que Montenegro, quando termina uma dificílima etapa de montanha na Vuelta, "vira de esguio na subida". Que nunca reparou que ela tinha "uma sensualidade quase infantil" (29), mas quando a reencontra, dois parágrafos à frente, nota já a sua "beleza maternal". Foi da subida.Montenegro ficou tão sugestionado que à noite, no hotel, olhando pela janela a paisagem, "deu por si a pensar nos seios de Cristina, talvez pela imagem que a montanha sugeria". Mas depois distraiu-se pelo "volumoso mas teso traseiro" de uma empregada que passava. No dia seguinte, na etapa da consagração, uma mulher, aliás, "uma jovem de seios longos e aparatosos" (50), gritou o seu nome, eufórica.E à noite Montenegro dá uma festa e convida, entre outros, "a família real" (a própria, a espanhola) e "uma dezena de ‘super meninas’ para alegrar o ambiente e alguns convidados".Depois, Montenegro lá faz amor com Cristina. Corre bem, mas fica muito intrigado com os pelos púbicos dela, que vistos através de um espelho na parede parecem ter a forma de um L, mas depois já parecem formar um I, "parece um problema de espelhos" (p. 46) e o leitor a perguntar-se aqui onde é que Ventura quer chegar com esta charada para qualquer coisa que vai acontecer mais à frente, talvez começada por L ou por I, e depois vai-se a ver e nada. É só parvoíce.A ação avança alguns meses e vemos Montenegro a apanhar uma chuvada no Porto. Um temporal tão grande que o campeão teve de se abrigar dentro de uma caixa de papelão que estava na rua (quem nunca o fez) onde também está uma sem-abrigo prostituta "de leste".(Todas as prostitutas de Ventura vêm do Leste da Europa, embora não especifique se são imigrantes ilegais; ver em Montenegro págs. 14, 16, 69, 96 e 149; ou em A Última Madrugada do Islão, 26 e 135.)É a Rosa, que o nosso Montenegro começa logo a desejar e que por sua vez, duas páginas depois, já tem os "seios duros" e então ele "lançou-se bruscamente em busca de uma espécie de portinhola também de cartão que fechava e isolava a caixa do exterior" e foi quando tudo aconteceu "na escuridão da caixa" (71).Está um pouco mal escrito, mas ficou verosímil. Aliás, como Ventura é um homem de letras, tem tendência para um certo engonhanço. Dois exemplos de muitos. Estava sol: "Recebeu uma bofetada de raios solares ofuscantes." (180) Masturbou-se? "Breves momentos eróticos com o seu corpo." (47).À página 77, um exame revela "positivo para HIV 1". Montenegro tenta matar-se com o "chisato" (p. 111) e chateia-se com tudo e todos, menos "com os amigos da coca" (91). Apesar do transtorno, fica doido de desejo quando vê uma mulher num café (101). A doença sabe-se, a equipa ostraciza-o, mas a notícia vai levá-lo a conhecer uma fã, também seropositiva, que tem como último desejo conhecer o nosso campeão.É a Cláudia, cujo corpo está já "em decomposição" (182), mas que Montenegro, claro, cobiça logo: "Não conseguiu evitar notar como, por dentro daquela camisola de pijama infantil - com desenhos de ursinhos e leões -, se escondiam seios longos e ainda duros." Não há um seio em Ventura que não esteja duro. Montenegro dá-lhe um beijo na boca, as línguas tocam-se, ela sorri e morre.Quanto a Cristina, vai aparecer no fim do livro para matar o nosso ciclista campeão intelectual com uns tiros na cabeça. Uma tragédia para o desporto português.