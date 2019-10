ePaper ou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 23 de outubro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Quando André Ventura falou à imprensa no Palácio de Belém, na qualidade de deputado recém-eleito pelo Chega , as televisões não enquadravam apenas o líder do partido. Ao seu lado direito estava um homem grisalho, de feições pesadas e sérias, com uma forte presença no plano, apesar de não proferir uma única palavra. Esse homem é Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente do partido. O rosto pode ser desconhecido para o grande público, mas as suas ideias não: ele é, afinal, o ideólogo do partido de André Ventura. Começar a IV República com uma nova Assembleia Constituinte? Ter uma abordagem liberal e anti-Estado da economia, semelhante à primeira fase da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen? São ideias dele."Reconheço que é um vice-presidente e um conselheiro político muito importante. É um homem que sabe pensar bem a direita", diz Ventura à. É natural que o saiba fazer: aos 70 anos, o seu percurso de vida confunde-se com a história da direita radical em Portugal. Fez parte de movimentos estudantis integracionistas da sua época, que contestavam a descolonização e defendiam Portugal e as províncias ultramarinas como um todo. Exilou-se para Madrid para fugir do COPCON . Passou ainda por partidos como o Movimento para a Independência e Reconstrução Nacional (MIRN) , do polémico general Kaúlza de Arriaga, e mais tarde pelo CDS-PP e Nova Democracia, onde foi um ideólogo com Manuel Monteiro.