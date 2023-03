Eutanásia: 'É uma lei profundamente legitimada'

Parlamento discutiu pela quarta vez a lei da morte medicamente assistida. Nova formulação conta com o apoio de PS, BE, IL, PAN e Livre. Chega e PCP estão contra. PSD dá liberdade de voto e insiste na necessidade de um referendo na próxima sessão legislativa.

É a quarta vez que os deputados são chamados a votar uma lei da morte medicamente assistida num debate que se arrasta há quase uma década. A discussão que tem sido feita, tanto no Parlamento como na sociedade civil, é aliás um dos argumentos do PS para defender que está no momento de aprovar a legislação que legalizará a eutanásia em Portugal. No debate parlamentar desta sexta-feira ficou claro que há uma maioria favorável à lei, mas as dúvidas e as divisões persistem.