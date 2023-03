Morte medicamente assistida aprovada (pela sexta vez) no Parlamento

A votação na especialidade da nova lei que legaliza a morte medicamente assistida voltou, esta sexta-feira, a discussão no Parlamento. A medida teve luz verde pela maioria dos partidos com acento parlamentar.





promulgação, o veto ou o reenvio ao Tribunal Constitucional.

Por bancadas, o Partido Socialista, juntamente com a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre votaram a favor. Nominalmente, houve ainda sete deputados do PSP que deram aval da medida. Já a bancada do Chega e do PCP votaram contra.O decreto deverá agora seguir para Belém, para as mãos de do Presdiente da República, após a Páscoa. Marcelo Rebelo de Sousa poderá então optar pela