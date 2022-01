Debate. 'Chicão' aguenta o teste contra Costa e mostra caminhos a Rio

Debater com o líder do CDS é, à partida, uma missão de baixo risco para quase todos os líderes políticos – o CDS luta nestas eleições pela sobrevivência no Parlamento e, se não tira votos à esquerda, à direita parece disputar sobretudo o eleitorado conservador tentado a votar no Chega!. Para António Costa, líder do PS, o risco no debate com Francisco Rodrigues dos Santos era por isso reduzido. Costa estava aqui a falar para todo o eleitorado de esquerda e de centro, como Rio falou para o de direita e de centro no debate com o líder do CDS. A prova mais exigente, pela circunstância em que o seu partido se encontra, era para Rodrigues dos Santos, que tinha a tarefa de mostrar que representa a direita conservadora "sensata e clássica" (como disse no debate com Rio), capaz de enfrentar a "esquerda" e o PS.





Quem venceu o debate



Ambos marcaram os seus pontos junto do seu eleitorado, exprimidos quase sempre em tom genérico (tendo em conta os temas escolhidos para os escassos 25 minutos de debate, que foi cordato). Francisco Rodrigues dos Santos tem crescido nos debates – abandonou o tom agressivo dos primeiros – e poderá ser um adversário mais duro do que o esperado para o frente-a-frente com André Ventura.