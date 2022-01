Debate. Costa atacou e atacou, mas acabou encostado às cordas por Ventura

O primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, levou para o debate com André Ventura, presidente do Chega!, uma estratégia diferente: ia começar ao ataque desde o primeiro momento. Durante mais de metade do debate foi conseguindo estar por cima, mas perdeu o pé em dois momentos: logo no início do debate e, com mais evidência, no final. Num debate quente, e em que a espaços falaram um por cima do outro, Ventura e sobretudo Costa procuraram mais fragilizar as ideias do adversário do que defender as suas.





Quem venceu o debate