A ideologia de género e a educação moral foram à escola

Começou com leves acenos de cumprimento, um sorriso tímido. Mas o resumo do debate na CNN entre Rui Tavares, do Livre, que abriu as hostilidades, e Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, que as fechou, poderia começar com uma espécie de anedota: A ideologia de género e a educação moral foram expulsas da escola por um homem da esquerda e por outro da direita.



Logo na entrada, o moderador anunciou que este era um debate entre "candidatos em pontas opostas o espectro político". Não errou e nenhum dos líderes partidários, ambos candidatos às legislativas como o número 1 por Lisboa, o esconderam. Rui Tavares disse só estar disponível para uma solução de "governabilidade à esquerda". Francisco Rodrigues dos Santos garantiu que trabalhará nesta campanha das legislativas para que "PSD e CDS tenham maioria" e não necessitem de um acordo de incidência parlamentar com o Chega.

Quem venceu o debate?

Com um início mais combativo que o adversário -- que, ainda assim, foi subindo de forma até, mais para o final, conseguir também desferir alguns golpes em Rodrigues dos Santos --, o presidente do CDS começou com uma espécie de primeiro murro a Rui Tavares: "O dinheiro público não nasce das árvores. É tirado do bolso dos contribuintes e das empresas. Por muito que sejam as boas vontades, temos que hipotecar o futuro" dos jovens para as pôr em prática.