Debate. IL e Chega: tão amigos que eles nunca vão ser

Quem venceu o debate?

Uma guerra de críticas, risos e no fim ganha Rio

Dois partidos à direita, mas que disputam um eleitorado muito diferente, escolheram a estratégia à partida: descredibilizarem-se um ao outro. Se João Cotrim de Figueiredo caracterizou o Chega como desorganizado, confuso, a perder gás e que não inspira confiança, André Ventura procurou definir a Iniciativa Liberal como o partido do lucro e que não acredita no que propôs em 2019. Dois partidos jovens, com este discurso em que não conseguiram o diálogo construtivo, acabam por favorecer a esquerda. Empate técnico.O Chega arrancou com André Ventura a queixar-se de uma espécie de bullying: "Percebemos que há um arranjo entre o PSD, o CDS-PP e a IL para passar a mensagem política de que o Chega não conta para a solução" de direita. "Se tivermos o que algumas sondagens nos dão, de nos tornarmos a terceira força política, se formos excluídos do debate, agiremos de acordo com a nossa consciência", prometeu. Depois, acusou a IL de falta de coerência e de ser "o partido dos privilegiados". Cotrim de Figueiredo quis atingir o cerne do Chega. "O Chega precisa de crescer muito depressa para se tornar inevitável no sistema partidário português, mas está a perder gás", atirou. "Não é uma enorme surpresa", considerou, num partido "que não tem coragem de propor medidas difíceis, vai atrás de tudo o que vai conquistar votos". Para o líder dos liberais, o Chega é "um partido desorganizado com políticas extremistas e populistas", mas "não é assim que o país pode resolver os problemas". "O Chega não é confiável, diz tudo e o seu contrário num espaço de uma semana ou de um mês" e, comparado, a IL tem "maior fidelidade de voto", ou seja, manteve a confiança dos eleitores de 2019, assinalou Cotrim de Figueiredo.A TAP foi o tema seguinte, sobre o qual a IL acusou o Chega de ter defendido primeiro que a TAP era de todos os portugueses, segundo uma tarja mostrada numa manifestação, "e agora tem que se privatizar a TAP". André Ventura protestou, mas disse que aceita as duas soluções (privatizar ou não), acrescentando que a companhia aérea tem que assegurar "interesses estratégicos", o que motivou risos de Cotrim de Figueiredo. Por isso mudou logo de tema, para a liberalização das drogas leves, saltando pouco depois para a proposta acerca do fim do financiamento público do ensino superior apresentada pela IL. "É evidente que em relação aos costumes e liberdades sociais, a IL difere muito do Chega", afirmou Cotrim de Figueiredo. Já sobre o ensino superior, a proposta foi retirada do programa, apresentado este sábado.