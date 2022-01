Ventura e 'Chicão' não dão lições um ao outro, nem a ninguém

O único debate que ultrapassou em muito 25 minutos foi também o que teve menos substância. Os líderes do CDS e do Chega! optaram pelo formato de luta no bar, destruindo-se mutuamente e falando várias vezes um por cima do outro.

"Quero dizer que não aceito lições de si nem do seu partido, que é uma interjeição", disse Francisco Rodrigues dos Santos. "A mim não me dá lições nenhumas. Sobre a Igreja não me dá lições nenhumas, fui seminarista", disse, pouco depois, André Ventura. "Lições de catequismo dá lá em casa", respondeu, minutos mais tarde, o mesmo André Ventura. "O André Ventura não me dá lições sobre votação", disse a seguir Rodrigues dos Santos. No debate entre o líder do CDS, o partido da direita conservadora que luta pela sobrevivência, e do Chega!, o desafiador populista, nenhum candidato deu boas lições ao outro – nem aos eleitores que viam em casa. Os últimos 35 segundos da contenda nos quais os dois políticos falaram ao mesmo tempo em tom exaltado – no registo de um programa de comentário sobre futebol – foram o retrato de um espetáculo televisivo em forma de descalabro. Apesar do registo, este foi de longe o debate mais longo até aqui: os dois falaram quase 33 minutos.



Quem venceu o debate



É difícil dizer quem venceu um debate feito de ataques pessoais. Para Francisco Rodrigues dos Santos, que até aqui se retratou como a "voz da direita sensata", esta foi uma oportunidade perdida de marcar uma diferença na mensagem e, sobretudo, no tom normalmente usado por Ventura. Mesmo triunfando no campeonato do "soundbite" e do ataque exaltado - é dele a frase da noite (ver abaixo) -, o registo escolhido foi um risco enorme para quem tinha neste debate o mais importante da série. O debate correu mal a Ventura, mas o presidente do Chega! tinha menos a perder contra um CDS exangue. Saldo pior para Rodrigues dos Santos.