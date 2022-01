Medicinas alternativas, 'o porco na sala' e as alianças: PAN e Livre tentam mostrar diferenças

Às 23 horas de um domingo à noite, o líder de um partido que elegeu pela primeira vez uma deputada em 2019 – para cortar com ela pouco depois – e a líder de um pequeno partido que também desde 2019 perdeu uma das deputadas reuniram-se num debate cordial onde nenhum desses revezes foi lembrado. O ambiente era à partida de convergência, mas o debate ameno foi por vezes escorregadio, com Rui Tavares, do Livre, e Inês Sousa Real, do PAN, a tentarem marcar as diferenças para não se diluírem nessa convergência.





Quem venceu o debate



Rui Tavares é articulado, é razoável sem ser redondo, e soube marcar as diferenças para o PAN– tem vencido praticamente os debates em que tem participado e venceu hoje de novo, embora tenha sido daqueles debates em que se torna difícil pronunciar um vencedor.