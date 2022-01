Líder do CDS inventou "comissão da família e igualdade" em cinco horas?

O debate com Rui Tavares já ia nos onze minutos quando se ouve um longo suspiro. Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, estava a ser confrontado com uma das medidas do ponto 12 do seu compromisso eleitoral: "Acabar com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG)." "É uma comissão que coordena a rede de casas abrigo para as vítimas de violência doméstica, que coordena a linha de apoio, que coordena o plano nacional de luta contra a mutilação genital feminina e que coordena o plano nacional de luta contra o tráfico de seres humanos", afirmava Rui Tavares. Em resposta, o líder do CDS admitiu que a "comissão prossegue fins meritórios" mas disse que se tornou "um veículo para a transmissão de ideologia de género" - e deu uma nova proposta: "Eu proponho uma conversão desta comissão para que se passe a chamar 'comissão nacional dos assuntos da família e igualdade entre homens e mulheres'."



Para quem leu as 14 páginas de compromissos eleitorais apresentadas pelo CDS para as eleições legislativas deste ano, a reformulação desta comissão é uma novidade. E para os jornalistas da SÁBADO, foi uma novidade ainda mais surpreendente: cinco horas antes do debate na CNN com Rui Tavares, Francisco Rodrigues dos Santos tinha sido entrevistado pela SÁBADO e confrontado sobre o mesmo tema. Contudo, a resposta fora outra, como se percebe pelo excerto alargado e que estará na entrevista da SÁBADO ao líder do CDS, em banca a partir desta quinta-feira, 13: