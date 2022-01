Dois homens à procura de uma boia  

Se 25 minutos é pouco para debater os grandes temas, ainda menos é para quem tenta salvar a presença no Parlamento. Para Francisco Rodrigues dos Santos (CDS) e Rui Tavares (Livre), as boias são os temas de nicho. E assim foi.

Dos 30 debates a dois, este era o que reunia os líderes dos dois zombies políticos destas eleições legislativas: o CDS e o Livre. Francisco Rodrigues dos Santos e Rui Tavares lutam nestas eleições pela sobrevivência parlamentar nos seus respetivos quadrantes ideológicos, nos quais enfrentam muita concorrência – o Chega! e a Iniciativa Liberal à direita, no caso do CDS; e o Bloco e do PS à esquerda, no do Livre.