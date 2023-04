Como o hacker Rui Pinto cercou Cristiano Ronaldo

Desde o início do Football Leaks que os negócios das equipas espanholas estiveram sempre na primeira linha das revelações do blogue, fosse pelo valores envolvidos, o mediatismo do atletas ou a importância dos clubes. No centro das publicações começou por estar a Doyen Sports Investments, liderada por Nélio Lucas, que desde a sua fundação, em 2011, manteve uma presença forte em Espanha. A empresa era assessorada nos seus negócios pela Senn Ferrero, uma das mais importantes firmas de advocacia da área do desporto e representação de desportistas e estrelas do espetáculo em Espanha. Por sua vez, o escritório de advogados trabalhava também com os principais clubes do país. E foram alguns dos seus acordos que começaram a ser publicados pelo Football Leaks, o que levou a empresa a apresentar queixa contra desconhecidos por ter sido alvo de pirataria informática que poderá ter resultado na obtenção de milhares de documentos internos da firma.