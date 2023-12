Hackers acederam a dados pessoais de quase 7 milhões de utilizadores da 23andMe

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A empresa de testes genéticos 23andMe confirmou na segunda-feira, 4, que hackers conseguiram aceder aos dados pessoais de 7 milhões de utilizadores, que se encontram inscritos no programa DNA Relatives. O projeto, que permite que cada cliente possa aceder a informações pessoais de familiares, conta no total com 14 milhões de inscritos.







REUTERS/George Frey

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O grupo de hackers terá conseguido obter o nome, a percentagem de DNA e rótulos de relacionamento de 5,5 milhões de perfis da DNA Relatives, segundo informações avançadas por um porta-voz da empresa de biotecnologia. Já 1,4 milhões de utilizadores terão ainda sido alvo de roubo de informações, que incluem por exemplo o ano de nascimento e a localização, além dos nomes e rótulos de relacionamento.A 23andMe entretanto já informou que está a fazer os possíveis para notificar todos os clientes afetados pelos ataques cibernéticos. Além disso, já estão também a ser tomadas medidas de proteção de dados."Tomámos medidas para proteger ainda mais os dados dos clientes, incluindo exigir que todos os clientes existentes redefinam as suas senhas, e exigir a sua verificação em duas etapas, para todos os clientes novos e existentes", avançou a empresa através de uma nota publicada no site.Apesar do roubo de dados, a 23andMe não espera grandes consequências financeiras. Num relatório da Securities and Exchange Commission, a agência federal dos Estados Unidos apontou para uma perda entre 1 a 2 milhões de dólares (cerca de 1 a 2 milhões de euros).Em outubro um hacker já havia anunciado o roubo de dados de um milhão de utilizadores, de ascendência judaica Ashkenazi, e ainda de 100 mil utilizadores chineses. Duas semanas depois o mesmo atacante anunciou o roubo dos registos de mais de quatro milhões de pessoas, tentando vendê-los posteriormente, cada um entre 1 a 10 dólares (0,93 cêntimos a 9,27 euros).A empresa tem sido desde então alvo de diversos ataques externos. No início deste ano, a situação levou à abertura de uma investigação. Na sexta-feira, 1 de dezembro, a 23andMe reconheceu que "uma percentagem muito pequena (0,1%) dos utilizadores havia sido comprometida".Sabe-se que para obterem acesso a este 0,1% das contas, os hackers terão usado como tática o chamado preenchimento de credênciais "recicladas", segundo avançou um porta-voz da 23andMe. A partir daí o grupo terá feito uma pesquisa pelos clientes que se inscreveram no programa DNA Relatives.