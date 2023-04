Football Leaks. Leitura da sentença de Rui Pinto adiada para julho

A leitura da sentença do hacker Rui Pinto, marcada para esta sexta-feira, foi adiada para 13 de julho.







A juíza Margarida Alves comunicou uma alteração não substancial dos factos da acusação, resultante de prova produzida e de testemunhos durante o processo. Asabe que se relaciona com o caso do Sporting e da Doyen. Resultado: não leu a sentença hoje e perguntou ao advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, se queria pedir prazo de 10 dias para a defesa.O advogado aceitou e a juíza sugere então uma primeira sessão a 26 de maio para a defesa se pronunciar sobre as alterações à acusação e, se necessário, produzir nova prova - e marca para 13 de julho, às 14h, a leitura da sentença.À saída do tribunal, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, admitiu que está preparado para que Rui Pinto seja condenado por alguns dos crimes de que está acusado. Mas escusou-se a comentar os desenvolvimentos desta sexta-feira, referindo que irá ler as alterações anunciadas pelo coletivo de juízes para perceber se vai ou não pronunciar-se sobre as mesmas.O julgamento de Rui Pinto começou há dois anos e meio. O hacker foi acusado de 90 crimes no âmbito do processo Football Leaks: 68 crimes de acesso indevido, 14 crimes de violação de correspondência, seis crimes de acesso ilegítimo, um crime de sabotagem informática e um crime de tentativa de extorsão.