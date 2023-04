Football Leaks. Leitura da sentença de Rui Pinto adiada para julho

Leitura da sentença de Rui Pinto adiada

A juíza Margarida Alves comunica uma alteração não substancial dos factos da acusação, resultante de prova produzida e de testemunhos durante o processo. A SÁBADO sabe que se relaciona com o caso do Sporting e da Doyen. Resultado: não lê a sentença hoje e pergunta ao advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, se quer pedir prazo de 10 dias para a defesa. O advogado diz que sim. A juíza sugere então uma primeira sessão a 26 de maio para a defesa se pronunciar sobre as alterações à acusação e, se necessário, produzir nova prova - e marca para 13 de julho, às 14h, a leitura da sentença.