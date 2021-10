Dispositivos apreendidos a Rui Pinto contêm dados do PSG

A justiça francesa suspeita que Rui Pinto seja o autor do ataque informático ao Paris Saint-Germain (PSG), que levou à exfiltração de um número indeterminado de documentos de dezenas de contas de email de elementos do clube e de, pelo menos, uma funcionária da Liga Francesa de Futebol. Essas suspeitas estão expressas numa Decisão Europeia de Investigação (DEI) – a que a SÁBADO teve acesso e que foi também noticiada pelo Público – enviada para Portugal pelo Tribunal Judicial de Paris com o objetivo de saber se nos dispositivos informáticos apreendidos ao fundador do Football Leaks existem elementos que o liguem à pirataria informática de que o clube francês foi alvo.



A SÁBADO não conseguiu apurar se o Ministério Público (MP) já terá respondido às autoridades francesas, mas o cruzamento da informação constante na DEI com os elementos do processo em que Rui Pinto está a ser julgado em Lisboa permite concluir que há dados objetivos que serão do interesse da unidade de cibercrime francesa: uma das contas de email mencionadas na DEI, a do Chief Financial Officer do PSG, Benoit Le Sech, esteve em determinada altura configurada na aplicação de correio eletrónico utilizada num dos dispositivos apreendidos a Rui Pinto.



Contactado pela SÁBADO, o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota não quis comentar o caso.