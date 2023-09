Câmara de Sevilha atacada. Cibercriminosos pedem 1 milhão de euros

"Não negociaremos." A decisão é da autarquia de Sevilha que foi, esta quarta-feira, alvo de um ataque informático que deixou em baixo toda a rede do município.





O ataque, segundo o El País , terá sido levado a cabo por um grupo de cibercriminosos que agora pede um milhão de euros pelo resgate dos serviços. As autoridades espanholas já começaram a investigar o caso e, por precaução, interromperam todos os sistemas informáticos ligados à autarquia.De mãos atadas e com todos os serviços suspensos, a Câmara de Sevilha encontra-se a fazer todo o tipo de serviços – desde a marcação de reuniões ao pagamento de impostos – de forma manual. Assim como a polícia local e os bombeiros uma vez que as autoridades temem um segundo ataque.É que esta não é a primeira vez que a autarquia de Sevilha é alvo de um crime desta dimensão. Há dois anos um pirata informático fez-se passar pela empresa a quem havia sido adjudicado um contrato de luzes de Natal e conseguiu desviar milhões de euros do Executivo.Os ataques informáticos têm crescido de forma exponencial um pouco por todo o mundo sendo que, de acordo com os dados da Avast, Espanha, Vietname, Argentina, França, Brasil, México, República Checa e Reino Unido são os mais afetados.