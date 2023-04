GNR começa esta segunda-feira a Operação Páscoa 2023

A GNR deu início à Operação Páscoa 2023, que se estenderá até dia 11, com ações de sensibilização e fiscalização de trânsito para ajudar a reduzir a sinistralidade rodoviária e regularizar o trânsito durante as festividades.







Em comunicado, a GNR lembra que a época da Páscoa se caracteriza pela reunião das famílias nas suas regiões de origem e pelo período de férias escolares, prevendo-se assim um aumento significativo do tráfego rodoviário nas estradas portuguesas.Esta operação visa a segurança e a proteção das pessoas, pelo que vai além da fiscalização rodoviária, sendo o esforço da GNR também orientado para os locais de festividades e suas imediações, assim como zonas residenciais e comerciais, dando especial atenção às "vias de circulação rodoviárias mais críticas".O período de fiscalização de maior esforço de patrulhamento rodoviário será entre quinta-feira e o final do dia de segunda-feira, período que se prevê maior volume de tráfego.A GNR aconselha a uma condução atenta, cautelosa e defensiva dos condutores, para que o período festivo seja passado em segurança.Para que as deslocações nesta época festiva sejam feitas em segurança, a GNR apela aos condutores para adequarem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário e evitarem manobras que possam prejudicar o trânsito ou originar acidentes.Os militares da GNR estarão especialmente atentos a comportamentos de risco dos condutores, sobretudo manobras perigosas, condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, mudança de direção e cedência de passagem, uso indevido do telemóvel e incorreta ou não utilização de cinto de segurança e cadeirinhas para crianças.