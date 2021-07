Parques aquáticos do Algarve fechados, piscinas municipais abertas

APAP não compreende medida. A 1 de julho de 2020, com 639 novos casos no Algarve, o Slide & Splash, em Lagoa, manteve-se aberto. Um ano depois, com menos de um terço de casos, foi obrigado a fechar - 184 trabalhadores estão em lay-off. "Isto vai afundar-nos".

Por o risco de infeção no concelho de Lagoa ter ultrapassado duas vezes os 120 casos por 100 mil habitantes, o parque aquático Slide & Splash já não abriu nesta sexta-feira, 2 de julho, tendo 183 de 200 trabalhadores sido colocados em layoff. "A APAP - Associação de Parques Aquáticos pediu ao governo para reconsiderar, mas de nada valeu", conta à SÁBADO a diretora de comunicação Cláudia Correia.



Também de nada valeu ao Slide & Splash ter reduzido para metade a lotação do recinto, ter duplicado as rondas de limpeza, ter organizado o relvado em quadrados com cinco metros de área para garantir o distanciamento social. Ou não se terem registado contágios nos seus escorregas, nem neste verão, nem no de 2020. Quando Lagoa entrou na lista de concelhos com elevado risco de infeção, a ordem foi para fechar.



"Já esperávamos", diz. "Logo na segunda-feira colocámos um aviso no site para que quem comprasse bilhete estivesse informado da possibilidade de termos de fechar a partir de 2 de julho."