Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Herança social, salário mínimo e habitação pública: o programa eleitoral do Livre

O partido divulgou o programa "Contrato com o Futuro" que foi aprovado no seu congresso. Entre as propostas volta a contar o teste piloto do Rendimento Básico Incondicional.