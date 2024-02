Ventura encosta Raimundo às cordas: 'Não responde porque está entalado'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Paulo Raimundo era o adversário mais fácil para André Ventura porque opera no mesmo quadrante profundamente iliberal, mas com menos flexibilidade programática - e com muito menos capacidade oratória. O líder do Chega abafou o líder da CDU em todas as frentes.

Os dois partidos "têm preocupações semelhantes apesar de estarem em polos opostos", começou por dizer o moderador do debate (João Póvoas Marinheiro, CNN) entre os líderes do Chega e da CDU – foi a melhor introdução para os mais distraídos sobre os dois partidos mais iliberais em Portugal. Paulo Raimundo era o adversário mais fácil para André Ventura porque opera no mesmo quadrante profundamente iliberal, mas com menos flexibilidade programática - e com muito menos capacidade oratória. O debate começou morno, mas foi aquecendo com Ventura a manobrar à vontade no terreno iliberal do adversário.



CNN

A SÁBADO avalia os líderes em confronto segundo quatro critérios, pontuados de 1 a 5: a linguagem, a venda de propostas, o killer instinct e o estilo. Ganha quem somar mais pontos. Knockout é uma vitória arrasadora, knockdown, uma simples vitória, o empate - fala por si.

A linguagem

Paulo Raimundo: 2

André Ventura: 2





A oratória não é o forte de Paulo Raimundo, que não consegue ser claro e fluído na mensagem. O líder da CDU não é agressivo em excesso, mas respondeu abespinhado - "não sei percebo a relevância da pergunta para o nosso debate" - a uma pergunta legítima do moderador sobre um negócio imobiliário do PCP quando o tema era a habitação. André Ventura conseguiu controlar a sua veia mais desbragada ao longo do debate, menos quando acusou o PCP de "matar pessoas" após o 25 de abril, uma incursão que levou Raimundo a pedir-lhe "tento" e Ventura a perguntar de volta se era "uma ameaça". A tática de sempre, no fundo, e ninguém ganha - incluindo quem vê.

A venda de propostas

Paulo Raimundo: 1

André Ventura: 2

Tendo em conta que as propostas do Chega passam por usar uma soma imaginária de 21 mil milhões de euros com o combate à corrupção para financiar o aumento brutal das pensões e uma redução enorme dos impostos, e que o PCP defende o tabelamento de preços para aumentos de 15% dos salários e acabar com a corrupção revertendo as privatizações, podemos dizer que ambos os políticos teriam sempre muita dificuldade em vender propostas. A venda, aliás, é o ponto fraco de André Ventura, que está sempre mais solto a destruir a linha adversária e a diagnosticar os problemas do país. O facto de ter saído vencedor nesta dimensão mostra bem o descalabro do líder comunista.

Paulo Raimundo disse que a corrupção está "nas privatizações" – citou a privatização dos CTT e da ANA como exemplos disso, não consubstanciando a acusação implícita – e, não dizendo mais nada sobre o tema, acabou a ouvir Ventura a perguntar-lhe "onde leu" que era só esse o lugar da corrupção e a explicar-lhe que esta está "em todo o lado, no público e no privado". Raimundo falou em aumentar pensões (mais 1,6 mil milhões de euros anuais que quer ir buscar ao fim dos benefícios fiscais às grandes empresas) e salários e deixou-se encurralar nas perguntas de Ventura sobre como quer a CDU fazer isso se pretende também sair do euro.

"O Paulo acha que era razoável sair da União Europeia, sair do euro e mesmo assim dar essas condições de salários e às empresas?", perguntou Ventura. "Vai ter de ler melhor o nosso programa" e "é uma fuga para a frente" foram as respostas que levaram Ventura a desferir um golpe retórico que traduzia bem o que as pessoas estavam a ver em casa: "Não quer responder porque está entalado". A CDU não consegue explicar esse ponto central da sua linha programática, o que é uma fragilidade enorme em qualquer debate.

Mesmo quando Ventura vendeu o seu peixe, como a "imigração descontrolada", "o desperdício de mil milhões no SNS" (que é real, mas que custa tempo e gestão a diminuir) ou as medidas com que pretende ir buscar milhares de milhões de euros à corrupção, Raimundo nunca conseguiu pô-las em causa, recorrendo em vez disso à retórica de colagem de Ventura ao PSD das "sombras da troika".

O Killer Instinct

Paulo Raimundo: 1

André Ventura: 4

Sendo este o ponto mais forte de Ventura nos debates, e estando o líder do Chega a jogar sem as amarras do marxismo-leninismo no terreno do menos articulado Raimundo, foi uma questão de tempo até haver momentos de KO. O principal foi ao atrás descrito, sobre a posição da CDU a propósito da União Europeia e do euro. Mas ao longo do debate, Ventura foi explorando as falhas.





Quando Raimundo disse que não ter apoiado o Chega em nenhuma medida era "uma medalha", Ventura respondeu que apoiara medidas do PCP quando isso fora importante para o país; quando Raimundo falou em aumentar salários, Ventura acusou-o de querer fazer isso matando as empresas (curiosamente tinha acusado dias antes o líder da IL, Rui Rocha, de ser o partido "das grandes empresas).Paulo Raimundo contra-atacou de forma débil à acusação de que o PCP era o irmão do PS que lhe "apara os golpes todos" – uma referência aos "cinco orçamentos que o PCP ajudou a viabilizar" – procurando colar Ventura ao PSD da troika, mas sem grande tração. Quando o tema versou sobre habitação quem teve "killer instinct" foi o moderador, que perguntou a Raimundo sobre a venda da sede imobiliária dos comunistas em Aveiro e levou Ventura a apontar que o PCP – que tem um património imobiliário significativo – esteve contra o fim da isenção de IMI para os partidos. Raimundo aqueceu neste ponto, mas o debate já estava no fim – e perdido.

O estilo

Paulo Raimundo: 1

André Ventura: 3





Raimundo esteve pouco articulado na venda das suas propostas e pouco aguerrido contra o adversário, recorrendo às frases feitas que conhecemos ao PCP. Ventura, que arrancou o debate a dizer "boa noite Paulo" e fechou-o com mais um minuto e meio de retórica do que o adversário, foi igual a si próprio e acabou por ditar o ritmo do debate, atacando sempre que pôde e desferindo um KO.

E o vencedor é:

André Ventura. Há literatura académica que refere um efeito limitado dos debates na perceção dos eleitores – o PCP, que no ciclo político anterior ficou reduzido a dois deputados, estará nesta altura a torcer para que isso seja verdade.