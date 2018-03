Várias centenas de pessoas foram vítimas de uma rede criminosa que tem aproveitado o boom do mercado imobiliário para lucrar centenas de milhares de euros. Os criminosos apresentam-se como proprietários das casas e levam os arrendatários a depositar dois meses de renda em contas estrangeiras. Quando chegam ao local, para ver o imóvel, não está ninguém à espera - e o contacto com o o responsável torna-se impossível.Segundo o Jornal de Notícias, em 2017, entre PJ, GNR e PSP, foram recebidas aproximadamente 200 queixas. As fraudes realizaram-se em Lisboa e no Porto, principalmente, e a maior parte das vítimas são estudantes ou cidadãos estrangeiros de classe média ou alta.Apesar de existirem alguns casos de imóveis que não existem ou são no estrangeiro, a maior parte dos casos são habitações que foram colocadas à venda em sites especializados. Ao JN, uma fonte da PJ explicou que as casas são colocadas para arrendar a um preço até 150 euros mais barato do que os valores de mercado.Quando contactos, os burlões dizem que estão no estrangeiro - a garantia que conseguem evitar um encontro. As vítimas acabam por fazer uma tranferência, não estranhando que a mesma seja para uma conta fora do País. O dinheiro, segundo a mesma fonte, tem tido como destino contas na Polónia, Itália, Espanha e República Checa.