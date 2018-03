O funcionário do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça José Silva, um dos arguidos do processo E-Toupeira, tinha computadores do Ministério da Justiça em casa. As autoridades acreditam que foi José Silva quem elaborou, com o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, o plano agora desmontado. Segundo o Correio da Manhã, o funcionário dizia que precisava de levar os computadores para casa porque estes apresentavam problemas de funcionamento.





Esta descoberta levou a que fosse acusado de um crime de peculato, justificação para a prisão preventiva decretada.

O principal objectivo do plano seria entrar no sistema Citius e aceder a processos judiciais em curso que interessava aos "encarnados" – do caso dos vouchers, em 2016, até ao caso dos emails. De acordo com o CM, José Silva terá tido conhecimento antecipado das buscas feitas no Estádio da Luz. Apesar de muitas vezes só ter acesso a dados limitados, conseguia ter conhecimento de arguidos e suspeitos, tal como os crimes em investigação – informações que indicavam ao Benfica quais as movimentações da Polícia Judiciária.

Após o primeiro interrogatório judicial, Paulo Gonçalves, que está indiciado por corrupção activa e quatro crimes de violação do segredo de justiça, estes em co-autoria com o técnico informático José Silva, ficou proibido de contactar com os outros quatro arguidos do processo, de acordo com o despacho da juíza Cláudia Pina.

José Silva, que ficou em prisão preventiva, está indiciado de um crime de corrupção passiva, favorecimento pessoal, peculato, burla informática, falsidade informática, nove crimes de acesso ilegítimo e mais quatro crimes de violação de segredo de justiça, estes em co-autoria com Paulo Gonçalves.

Este sábado, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, dirigiu-se aos adeptos "encarnados" para garantir que a sua direcção não cometeu nenhuma irregularidade e que o clube foi vítima de "um ataque sem precedentes".

"Quero dizer a todos os benfiquistas que, tanto eu como a minha direcção, nunca, mas nunca, manchámos a honra ou dignidade do Benfica. Fomos vítimas de um ataque sem precedentes em Portugal. Violaram-nos toda a nossa privacidade, de anos e anos de uma empresa com dimensão mundial. Infelizmente para nós, nada sucedeu até agora e nada sabemos", disse o líder do clube da Luz, após a vitória frente ao Desp. Aves, na sala de imprensa. Aos adeptos, deixou uma garantia: "Eu e os meus colegas estamos muito determinados. Nada tememos e vamos enfrentar tudo até às últimas consequências."

"Não posso acreditar que possa haver clubite na Justiça. Exigimos um tratamento igual e que vão a casa de outras pessoas também. Queremos libertar-nos rapidamente disto. Que a justiça seja célere, porque quem manchou o nosso nome tem de ser criminalmente castigado. O Benfica é um clube super invejado em Portugal. É o único que tem futuro, que tem projectos em todas as áreas", frisou.



Vieira foi peremptório nas palavras e terminou de forma cáustica: "A partir deste momento, iremos agir judicialmente contra todos os que ponham em causa o nome do Benfica, sejam administradores, jornalistas. Não iremos perdoar a ninguém. Acabou a paródia à conta do Benfica. A partir de segunda-feira, o Benfica tem um gabinete de crise montado para responder a este momento."